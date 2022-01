Canadese hoofdstad zet zich schrap voor coronaprotest truckers

De politie van de Canadese hoofdstad Ottawa heeft gewaarschuwd voor een verkeerschaos in de komende dagen als gevolg van de komst van optochten van truckers die zich keren tegen de coronamaatregelen. Vooral de vaccinatieplicht is een doorn in het oog van de duizenden betogende vrachtrijders.

Ze noemen hun actie Vrijheidskonvooi. Premier Jean-Pierre Trudeau heeft de betogers afgedaan als ‘een marginale minderheid die onaanvaardbare meningen verspreidt’.

De truckers zijn al dagen op pad en trekken in het uitgestrekte land via routes die van het westen, oosten en noorden naar Ottawa. Het Vrijheidskonvooi ging afgelopen zondag van start in Vancouver en Prince George, meer dan 3500 kilometer ten westen van Ottawa. Langs de route krijgen ze veel bijval en er zijn mensen die een stukje meerijden. Hoeveel vrachtauto’s de hoofdstad daadwerkelijk inrijden is nog onbekend. Volgens plaatselijke media hebben protesterende vrachtrijders uit het zuiden donderdag Kingston bijna bereikt, 140 kilometer van de hoofdstad.

Volgens de planning is de bestemming van de trucks het parlementsgebouw op zaterdagmorgen. De politie vreest echter dat de eerste truckers donderdag en vrijdag voor veel verkeersopstoppingen gaan zorgen rond Ottawa. Mensen worden opgeroepen de route van de truckers te mijden en er worden afzettingen neergezet om de optocht in goede banen te leiden.