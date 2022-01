PO-raad: nog veel onduidelijkheid over versoepeling

Omdat wijzigingen in het coronabeleid meestal dagen van tevoren worden aangekondigd, is er dan ook tijd om het document af te wachten en uit te werken, maar nu werden de nieuwe regels dinsdag aangekondigd met ingang van woensdag.

De hoofdlijnen zijn dan wel bekend, zegt de woordvoerder, maar er zijn allerlei vragen over details. Leerlingen van basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs hoeven vanaf woensdag niet meer standaard in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus, en als ze geen klachten hebben. Dat geldt ook voor studenten beneden de 18 jaar in het mbo en hoger onderwijs. Dit moet meer fysiek onderwijs mogelijk maken, maar er zijn er in het basisonderwijs toch veel vragen over de nieuwe praktijk, aldus de woordvoerder van de PO-raad.

Duidelijkheid

Zo hebben leerkrachten in het basisonderwijs zorgen omdat de jonge leerlingen daar minder gemakkelijk te sturen zijn als het gaat om bijvoorbeeld afstand houden. ‘Een leerkracht met een kwetsbare partner thuis is vaak toch bezorgd een eventuele besmetting mee naar huis te nemen.’

Ook de VO-raad mist nog enigszins duidelijkheid. Voor volwassenen in het onderwijs gelden dezelfde regels als voor andere volwassen mensen, maar bij cruciale functies in het onderwijs kunnen uitzonderingen worden gemaakt. De vraag is volgens de woordvoerder van de VO-raad wanneer een functie cruciaal is en wat dan de uitzonderingen zijn. ‘Het gaat echt om details, de grote lijnen zijn duidelijk.’ Vragen van ouders leven hier wat minder, omdat voor middelbare scholieren de opvang thuis vaak minder een probleem is.