VolkerWessels gaat met Open Dutch Fiber glasvezel aanleggen

VolkerWessels Telecom gaat de glasvezelnetwerken in opdracht van ODF ontwerpen en bouwen. Ook beheert het bouwbedrijf de netwerkverdeelcentrales en de bijbehorende infrastructuur. In Rotterdam-Alexander en Leidschendam-Voorburg is al begonnen met de uitvoering van twee projecten voor de aanleg van glasvezel. In Rotterdam-Alexander gaat het om zo’n 43.000 woningen die aangesloten worden op glasvezel en acht netwerkverdeelcentrales. In Leidschendam-Voorburg gaat het om ongeveer 38.000 woningen en zeven verdeelcentrales. Vanuit de verdeelcentrales worden de glasvezelverbindingen naar de woningen gemaakt.

ODF heeft als doel het aansluiten van 1 miljoen huishoudens op het glasvezelnetwerk. Dat doet het bedrijf al in Rotterdam, Amsterdam, Venlo, Ridderkerk en Utrecht.

Aansluiting

In Nederland zijn de meeste huishoudens vooralsnog aangesloten op het kabelnetwerk. Het glasvezelnetwerk, dat door partijen zoals KPN en telecombedrijf Delta wordt aangelegd, is erg duur om te realiseren. In totaal ligt nu bij bijna 4,3 miljoen huishoudens een glasvezelkabel tot aan de meterkast, becijferde toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) eind vorig jaar. Daarvan hebben er 1,8 miljoen een internetabonnement via glasvezel. Het aantal abonnementen voor breedbandinternet via koper of kabel daalde.

Via een glasvezelnetwerk kan veel meer data verstuurd worden en daarom is dit netwerk de ‘meest toekomstvaste telecominfrastructuur’, concludeerde de ACM in een rapport in mei 2021. De coronacrisis heeft door het vele thuiswerken ook het belang van hoogwaardige netwerken bewezen, vindt de waakhond. Zowel consumenten als bedrijven hebben baat bij glasvezel, waarbij het ‘van groot belang’ is dat alle huishoudens minimaal één glasvezelaansluiting moeten krijgen. Dat komt volgens de ACM ook de concurrentie op de telecommarkt ten goede.