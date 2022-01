Renault en Nissan investeren miljarden in elektrische auto’s

De Frans-Japanse alliantie van Renault, Nissan en Mitsubishi gaat in de komende vijf jaar 23 miljard euro investeren in de elektrificatie van het gezamenlijke wagenpark. Het samenwerkingsverband van de drie autofabrikanten, dat eerder nog bijna uit elkaar dreigde te vallen door de val van de architect en leider van de alliantie Carlos Ghosn, hoopt daarmee de banden aan te halen en de concurrentiekracht te versterken.

‘Dit zijn enorme investeringen die geen van de drie bedrijven alleen kunnen doen’, zei Renault-voorzitter Jean-Dominique Senard in een verklaring. De totale investeringen, die vorig jaar al afzonderlijk door de autofabrikanten werden aangekondigd, zullen worden besteed aan gedeelde productieplatforms, batterijen en besturingssystemen.

Nissan zal de ontwikkeling van de zogeheten solid-state batterijtechnologie leiden. Deze technologie moet zorgen voor sterk verbeterde prestaties op het gebied van energie en veiligheid van accu’s voor elektrische voertuigen. Renault richt zich onder meer op software en de drie autofabrikanten willen ook een ​​vijfde productieplatform opzetten voor de bouw van elektrische voertuigen. Tegen 2030 moet dat 35 nieuwe elektrische modellen opleveren.

Elektrische modellen

Bovendien zal de volgende generatie van Nissans Micra hatchback een elektrisch model zijn die in Renault ElectriCity, het Europese productiecentrum voor elektrische voertuigen in Noord-Frankrijk, zal worden geproduceerd. Mitsubishi versterkt zijn aanwezigheid in Europa met twee nieuwe modellen, die zijn gebaseerd op de bestverkopende modellen van Renault.

Sinds de lancering van de best verkopende elektrische modellen van Renault en Nissan, de Zoe en de Leaf, is de concurrentie onder aanvoering van Tesla en Volkswagen flink toegenomen. Ook de fusie van Fiat Chrysler en PSA Group, die vorig jaar onder de naam Stellantis samensmolten tot de op één na grootste autofabrikant van Europa, heeft de concurrentiedruk op de automarkt verder opgevoerd.