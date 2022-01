Rusland kritisch over westerse reacties op veiligheidseisen

De belangrijkste eis - de garantie dat de NAVO niet verder uitbreidt in Oost-Europa - is niet ingewilligd en dat is onaanvaardbaar, stelt Moskou. Washington en de militaire alliantie hebben in een schriftelijke reactie aangegeven niet akkoord te gaan met de gevraagde garantie dat Oekraïne geen lid mag worden van de NAVO. Ook de eis dat alle westerse troepen weg moeten uit de NAVO-landen die ooit deel waren van het communistische Oostblok, is terzijde gelegd.

Het Kremlin trekt echter geen overhaaste conclusies en gaat de reactie volgens een woordvoerder nader bestuderen. Hij voegde daaraan toe dat het in het belang van zowel Moskou als Washington is om in gesprek te blijven. Optimistisch is hij evenwel niet.

Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov sprak de hoop uit dat er een serieuze dialoog op gang komt, waarbij hij vreest dat de fundamentele kwesties niet aan de orde komen. President Vladimir Poetin zal een besluit nemen over de volgende stappen, zei Lavrov, die de komende dagen weer een gesprek heeft met zijn Amerikaanse ambtgenoot Antony Blinken. Die heeft benadrukt dat de NAVO de deur altijd open zal houden voor landen die willen toetreden.