Nestlé: meer geld voor cacaoboeren om kinderarbeid tegen te gaan

Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé gaat een pilot uitbreiden waarbij cacaoboeren en hun families in Ivoorkust extra geld krijgen om zo kinderarbeid te voorkomen. Later moeten ook boeren in Ghana geld krijgen. De chocolade-industrie krijgt al langer kritiek vanwege kinderarbeid. Hiervoor trekt Nestlé tot 2030 1,3 miljard frank uit, omgerekend zo’n 1,3 miljard euro.

Huishoudens moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten kinderen naar school gestuurd worden, landbouwpraktijken verbeterd worden en de inkomens uitgebreid met andere activiteiten zoals het houden van vee. Zo’n gezin kan dan 500 frank per jaar krijgen, omgerekend zo’n 480 euro. Nestlé zegt wel dat na twee jaar het geld wordt gehalveerd, maar het bedrijf verwacht dat de productieverbeteringen die daardoor zijn ontstaan dat kunnen goedmaken. Daardoor kan namelijk meer geld verdiend worden.

De chocolade-industrie wordt al jaren verweten dat het te weinig doet tegen kinderarbeid, ontbossing en armoede in de landen waar cacao geproduceerd wordt, zoals Ivoorkust en Ghana. Kinderarbeid in de cacao-industrie steeg fors in de tien jaar tot 2019, bleek eerder uit een eerder onderzoek van NORC, een onafhankelijk maatschappelijk onderzoeksbureau van de Universiteit van Chicago. De cacaoproductie steeg in die tijd met 62 procent. De tweejaarlijkse Cacaobarometer waarschuwde in 2020 dat de sector te vrijblijvend omgaat met regels tegen de problemen en er geen sancties zijn als doelstellingen niet worden nageleefd.

Veelbelovend

Het Nestlé-programma is een voortzetting van een pilot uit 2020 in Ivoorkust met 1000 boeren. Dit jaar wil Nestlé daar zo’n 10.000 boeren helpen. In 2024 wil het bedrijf het programma uitbreiden naar Ghana. Tegen 2030 moeten alle 160.000 cacaoboeren in de wereldwijde cacaoproductieketen van Nestlé bereikt zijn.

Waakhond VOICE Network noemt het plan van Nestlé veelbelovend, omdat het niet alleen gaat om de productie van cacao zoals sommige andere verbeterprogramma’s. Dat zei directeur Antonie Fountain. VOICE is een wereldwijd netwerk van ngo’s en vakbonden die werken aan een duurzame cacao-industrie. Fountain is wel bezorgd dat Nestlé dit doet in plaats van eerlijke prijzen te betalen aan de boeren. Volgens hem krijgen de cacaoboeren nog altijd maar een derde van wat ze eigenlijk betaald zouden moeten krijgen per ton cacao.