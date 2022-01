Rijksmuseum toont beelden fotojournalist Vincent Mentzel

Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een tentoonstelling ingericht van het werk van nieuwsfotograaf Vincent Mentzel (76). Volgens het museum geldt hij als nestor van de fotojournalistiek en is hij een van de meest beeldbepalende fotografen van Nederland.

Op de expositie zijn 75 foto's van Mentzel te zien. Hij was veertig jaar staffotograaf van NRC Handelsblad en deed in beeld verslag van het (politieke) nieuws in binnen- en buitenland en maakte reisreportages. Hij werkte in onder meer Iran, Portugal, Tibet, Suriname en China.

"Aan het begin van zijn lange carrière was de fotojournalistiek nog een ondergeschoven kindje. Mede dankzij de inzet van Mentzel groeide het uit tot een krachtig medium met artistieke mogelijkheden", aldus het Rijksmuseum. Mentzel zelf zegt trots te zijn "dat mijn foto's te zien zijn tussen zoveel schoonheid". "Door het actief verzamelen van fotografie erkent het Rijksmuseum dat fotografie onlosmakelijk verbonden is met de collectie schilderkunst, beeldhouwkunst, tekeningen en boeken", aldus de fotograaf.

Mentzel viel meermalen in de prijzen. Zo kreeg hij de eerste prijs in de categorie Nieuws van World Press Photo. Ook was hij tweevoudig winnaar van de Zilveren Camera.