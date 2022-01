Duitsland vervolgt Rus voor doorspelen informatie Europese raket

Duitse aanklagers vervolgen een Russische wetenschapper voor het doorspelen van informatie over Europese draagraketten aan een Russische inlichtingendienst. De dienst had interesse in de Ariane-raketten die de Europese ruimtevaartorganisatie ESA gebruikt. Het is niet duidelijk hoe de man bij deze informatie kwam of wat zijn betrokkenheid was bij Ariane.

Ilnoer N. werkte als onderzoeksassistent aan een universiteit in Beieren. In de herfst van 2019 legde de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR contact met de wetenschapper, aldus de Duitse justitie. Hij had vervolgens meerdere ontmoetingen met medewerkers van de organisatie. N. werd afgelopen juni opgepakt op verdenking van spionage.

De Russische inlichtingendienst wilde volgens de Duitse aanklager meer te weten komen over de ontwikkelingsfases van de Ariane-draagraket en over het onderzoek van de man. Voor zijn medewerking kreeg de verdachte 2500 euro.

De Ariane is een raketfamilie die is ontwikkeld door het bedrijf ArianeGroup. De ESA zet de Ariane 5-raket in voor lanceringen. De volgende generatie, Ariane 6, moet een eerste vlucht maken in het eerste kwartaal van dit jaar.