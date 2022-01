Overheid liet prototype eigen videovergaderplatform ontwikkelen

De Rijksoverheid wilde een ‘eigen, extra beveiligd videovergaderplatform’ ontwikkelen bij het uitbreken van de coronacrisis, bevestigt het ministerie van Binnenlandse Zaken na een bericht in de Volkskrant. Er werd, overigens zonder aanbesteding, een prototype ontwikkeld. Maar daar is uiteindelijk niets meer mee gedaan.

Het prototype was niet gebruiksvriendelijk genoeg, waardoor is besloten het ‘niet verder door te ontwikkelen’. Het Rijk werkte uiteindelijk door met Webex, ‘nadat het beveiligingsniveau voldeed aan het delen van vertrouwelijke informatie’. Volgens De Volkskrant kostte het experiment meer dan 886.000 euro.

Het Rijk vroeg bij het uitbreken van de crisis, waardoor ook veel ambtenaren vanuit huis moesten werken, een aantal overheidsorganisaties om te kijken wat de mogelijkheden zouden zijn voor zo’n eigen platform. De Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk was een van die organisaties. UBR werkt via de stichting NTF ‘samen met ook marktpartijen’, legt het ministerie uit. Zo ging NFT ‘met het bedrijf van een van haar eigen bestuursleden in zee’.

Dit is gebeurd ‘om de vaart in het proces te houden’. Maar ‘hoewel het argument snelheid nadrukkelijk speelde, hadden we absoluut geen overeenkomst moeten aangaan met een van haar eigen bestuursleden’, geeft het ministerie toe. ‘De inhuur had aanbesteed moeten worden.’