Inval bij uitzender om verduistering loon buitenlandse arbeiders

De Arbeidsinspectie heeft een inval gedaan bij een uitzendbureau in ‘s-Heerenberg dat wordt verdacht van verduistering en valsheid in geschrifte. Volgens NRC gaat het om het bedrijf Reyhan, iets wat de inspectie niet ontkent. De uitzender, die vooral arbeidskrachten uit Oost-Europa inzet, zou loon van werknemers hebben ingehouden en handtekeningen hebben vervalst.

Tegen het uitzendbureau loopt nu een strafrechtelijk onderzoek van de Arbeidsinspectie. Dat is volgens een woordvoerder uitzonderlijk en kan uitmonden in celstraffen voor bestuurders of betrokkenen. ‘We treden wel vaker bestuursrechtelijk op tegen uitzendbureaus, maar dan geef je alleen boetes. Nu kan ook gevangenisstraf volgen. Maar de bewijslast bij strafrecht is ook zwaarder.’

Naast de vestiging in ‘s-Heerenberg doorzocht de Arbeidsinspectie ook een kantoor in Ulft en een woning in Doetinchem. Inspecteurs namen fysieke en digitale documenten in beslag. Ook legden ze beslag op contant geld en waardevolle spullen.

Het uitzendbureau, dat vooral arbeidskrachten levert aan vleesverwerkende bedrijven, kwam eerder al negatief in het nieuws. De zoon van de eigenaar had in oktober 2020 een Roemeen mishandeld. Op uitgelekte videobeelden was te zien hoe hij op het slachtoffer intrapte en -sloeg. De rechtbank in Doetinchem legde de dader een celstraf van 90 dagen op, waarvan 73 voorwaardelijk. Ook moest hij een schadevergoeding betalen van 1500 euro.