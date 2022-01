Franse fraudeurs opgepakt die 62.000 nepvaccinatiepassen maakten

De zaak kwam aan het licht nadat een zorgverzekeraar ontdekte dat een dokter in de gegevens van duizenden inentingen voorkwam, terwijl hij niet bij die prikken betrokken was.

De Franse overheid schatte onlangs dat er zo’n 200.000 nepvaccinatiebewijzen in omloop zijn. De bewijzen worden echter op termijn waarschijnlijk onbruikbaar. Om als volledig gevaccineerd te worden beschouwd hebben Fransen namelijk nu ook een boosterprik nodig, vier maanden nadat zij hun tweede vaccindosis hebben gehad.

Sinds maandag moeten mensen in Frankrijk een vaccinatiebewijs laten zien als ze bijvoorbeeld horeca of bioscopen in willen. Voorheen was een bewijs van een negatieve test al voldoende. De aankondiging van deze maatregel zorgde voor protesten tegen de regering.