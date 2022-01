Rentevrees zorgt voor verliezen op Damrak, Galapagos veert op

De aandelenbeurzen in Amsterdam en andere Europese steden zijn donderdag met forse verliezen geopend. De verkoopgolf volgt op duidelijke aanwijzingen dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente in maart wil verhogen. Hoge rentes maken aandelen relatief onaantrekkelijk doordat veiliger beschouwde obligaties weer meer opleveren. Op het Damrak was er ook aandacht voor biotechnoloog Galapagos, die een nieuwe topman benoemde en fors steeg.