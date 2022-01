Londen kijkt reikhalzend uit naar rapport over ‘partygate’

De politiek in Londen en de Britse pers kijken vol verwachting uit naar het rapport van topambtenaar Sue Gray over ‘partygate’, een reeks feestjes waar Britse overheidsmedewerkers mogelijk coronaregels hebben overtreden. Het onderzoek dat premier Boris Johnson in grote problemen kan brengen, komt mogelijk in de loop van de dag (deels) naar buiten.

Johnson zou de conclusies volgens Britse media nog niet hebben ontvangen. Mogelijk wordt donderdag meer duidelijk, maar het kan zijn dat publicatie van het rapport verder wordt uitgesteld. Dat komt mede doordat ook de politie van Londen een officieel onderzoek heeft ingesteld naar acht bijeenkomsten in en rond de ambtswoning en het kantoor van de regeringsleider. Het kan zijn dat conclusies in het rapport van Gray daar invloed op hebben.

Johnsons woordvoerder zei woensdag dat de reactie van de premier afhangt van wat hij kan zeggen in het licht van het politieonderzoek. Britse media schrijven dat de politie en advocaten van de regering details over de betreffende acht bijeenkomsten uit het rapport van Gray voorlopig achter willen houden.

De oppositie en ook leden van Johnsons Conservatieve Partij zijn erg ontstemd over de talrijke berichten over feesten en borrels in tijden van lockdown. Zijn positie wankelt, hoewel hij zelf niet zegt af te zullen treden. Johnson heeft beloofd zich na publicatie in het parlement te verantwoorden. De politicus zou tot laat in de nacht hebben gepoogd parlementariërs aan zijn zijde te krijgen. Als blijkt dat de contactbeperkingen tijdens feestjes niet in acht zijn genomen, wacht hem mogelijk een motie van wantrouwen door leden van zijn partij.