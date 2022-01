Amerikaanse school verbiedt bekroond stripboek over Holocaust

Een school in de Amerikaanse staat Tennessee heeft de graphic novel Maus, over de Tweede Wereldoorlog, verboden. De schooldirectie heeft het boek volgens Amerikaanse media in de ban gedaan omdat er acht scheldwoorden in staan en een afbeelding van een naakt personage.

In het boek, dat in 1980 en 1991 in twee delen werd gepubliceerd, vertelt de in New York woonachtige tekenaar Art Spiegelman hoe zijn ouders tijdens de Holocaust concentratiekamp Auschwitz overleefden. In zijn verhaal gebruikt hij muizen en katten om gestalte te geven aan de Joden en de nazi’s. Het boek werd alom bejubeld en won onder meer een Pulitzer Prize.

Volgens een woordvoerder van de school kon het bestuur na het lezen van de scheldwoorden in het boek, waaronder ‘godverdomme’, alleen maar besluiten het boek uit de bibliotheek te verwijderen. Hij spreekt van een ‘schunnige en ongepaste’ inhoud. Een ander bestuurslid stelt dat het ‘volstrekt onnodig is’ om in het boek scheldwoorden te gebruiken en naakte personages af te beelden.

Orwelliaans

De 73-jarige schrijver zelf zegt perplex te zijn over het besluit. Spiegelman noemt de ban op zijn boek ‘Orwelliaans’, waarmee hij bedoelt dat dit besluit indruist tegen alle principes van een vrije samenleving. ‘Zoveel jonge mensen hebben door mijn boek geleerd wat er is gebeurd’, stelt de schrijver. ‘Het is volslagen idioot wat er nu in Tennessee gebeurt.’

Het besluit past volgens Amerikaanse media in het debat dat langer gaande is in de VS. In veel conservatieve staten liggen steeds vaker boeken onder vuur die het slavernijverleden van het land bespreekbaar proberen te maken of die gaan over grote thema’s rond racisme en discriminatie. Ook boeken die gaan over lhbti-onderwerpen worden met regelmaat in de ban gedaan.