Engeland schrapt mondkapjesplicht en coronapas

Engeland heeft donderdag de coronamaatregelen verder versoepeld. Het is met uitzondering van het Londense openbaar vervoer niet langer verplicht een mondkapje te dragen en ook het gebruik van de coronapas komt te vervallen.

De versoepelingen werden vorige week al bekendgemaakt door premier Boris Johnson. Hij zei toen ook dat het thuiswerkadvies kwam te vervallen. Die wijziging is al eerder ingegaan.

De drie regels werden in december ingevoerd vanwege de omikronvariant van het coronavirus. Deze extra besmettelijke variant heeft geleid tot recordaantallen besmettingen. Er kan volgens de premier worden versoepeld vanwege de boostercampagne. In Engeland is bijna 84 procent van de bevolking vanaf 12 jaar gevaccineerd, 64 procent van hen heeft ook een boosterprik gehad.

Engeland krijgt de komende tijd met nog meer versoepelingen te maken. Vanaf half februari gelden er minder inreisbeperkingen voor reizigers vanuit het buitenland. Daarnaast wil Johnson de wet voor verplichte isolatie bij coronabesmettingen in maart laten aflopen.