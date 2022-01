Hoogste winst voor Deutsche Bank sinds 2011

De nettowinst bedroeg 2,5 miljard euro, wat een verviervoudiging ten opzichte van het resultaat in 2020 is. Daarbij namen de totale inkomsten met 6 procent toe naar 25,4 miljard euro. Volgens topman Christian Sewing was bij alle bedrijfsonderdelen groei te zien. De reserves voor slechte leningen gingen met 71 procent omlaag naar 515 miljoen euro.

Deutsche Bank heeft de laatste jaren duizenden banen geschrapt om kosten te besparen. Het financiële concern wil over 2021 een dividend uitkeren van 20 cent per aandeel. In de voorgaande twee jaar werd geen dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Ook begint de bank met een aandeleninkoopprogramma van 300 miljoen euro.