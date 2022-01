China: neem Russische zorgen in conflict Oekraïne serieus

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, heeft in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Antony Blinken gezegd dat ‘de zorgen van Rusland serieus genomen moeten worden’ in het conflict met Oekraïne. Ook verwijt Wang de Verenigde Staten ‘verkeerde woorden en daden’.

Blinken sprak donderdag met Wang om ‘de economische risico’s van verdere Russische agressie tegen Oekraïne’ onder de aandacht te brengen, schrijft hij op Twitter. Ook benadrukt Blinken zijn zorgen over de veiligheid als gevolg van de Russische acties. Hij spreekt over wereldwijde gevolgen als de spanning verder oploopt en stelt dat ‘de-escalatie en diplomatie’ noodzakelijk zijn.

Wang zegt echter dat de zorgen van Rusland over onder meer de rol van de NAVO in de situatie rond Oekraïne serieus moeten worden genomen. De Chinese buitenlandminister stelt dat ‘regionale veiligheid niet gegarandeerd kan worden door het versterken of uitbreiden van militaire bondgenootschappen’.

Vredesplan

Volgens China kan de situatie in Oekraïne opgelost worden door terug te grijpen op een vredesplan dat in Minsk in Belarus werd overeengekomen. Dat plan ligt echter in de ijskast omdat Oekraïne en Rusland elkaar ervan beschuldigen de overeenkomst te hebben geschonden.

Wang heeft de VS in het gesprek ook opgeroepen om te stoppen zich te bemoeien met de Olympische Spelen die volgende maand in Beijing plaatsvinden. Daarnaast zouden de Amerikanen niet ‘met vuur moeten spelen’ als het gaat om de situatie in Taiwan, stelt Wang.