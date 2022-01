Recordaantal infecties in Duitsland, twee jaar na eerste geval

Duitsland meldt donderdag een recordaantal van 203.136 besmettingen. Nog niet eerder werden er in het land zo veel gevallen binnen 24 uur geregistreerd. Het record komt precies twee jaar nadat de eerste coronabesmetting in het land werd vastgesteld.

Op 27 januari 2020 werd het virus voor het eerst geconstateerd bij een man in de Duitse regio Beieren. Sindsdien zijn er door het Robert Koch Institute (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meer dan 9 miljoen besmettingen gemeld. Meer dan 117.000 Duitsers overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Het aantal besmettingen is de afgelopen weken geëxplodeerd door de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Woensdag meldde het RKI 164.000 nieuwe besmettingen, ook dat was een record.

Eerder deze week gingen tienduizenden Duitsers de straat op om te protesteren tegen coronamaatregelen en een mogelijke vaccinatieplicht voor alle inwoners. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz overweegt zo’n algemene vaccinatieplicht in te voeren. Tegenstanders stellen onder meer dat verplichte vaccinatie in strijd is met de grondwet.