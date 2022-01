VS: Nord Stream 2 gaat niet door bij Russische inval Oekraïne

De gaspijpleiding Nord Stream 2, die van Rusland naar Duitsland gaat, is al lange tijd omstreden. De Amerikanen vrezen dat Rusland zijn greep op Europa versterkt met het infrastructuurproject.

Eerder deze maand sneuvelde een voorstel in de Amerikaanse Senaat om sancties in te stellen tegen Nord Stream 2. De woordvoerder wil niet in details treden over hoe het ministerie ervoor gaat zorgen dat de gaspijpleiding wordt gestopt, mocht dat nodig zijn. ‘We zullen samenwerken met Duitsland om ervoor te zorgen dat het niet doorgaat’, aldus Price.

Ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz waarschuwde dat Rusland bij een militaire interventie in Oekraïne een hoge prijs zal moeten betalen. Daarbij staan alle opties open, dus ook het schrappen van Nord Stream 2.