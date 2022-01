Staking in groot deel van Frankrijk om arbeidsvoorwaarden

In een groot deel van Frankrijk vindt donderdag een staking plaats. Werknemers leggen het werk neer in de hoop op een hoger salaris en betere arbeidsvoorwaarden. Vooral het onderwijs kan veel gevolgen ondervinden van de actie.

De staking wordt georganiseerd door verschillende vakbonden die zich verenigd hebben met de slogan ‘een baan, een salaris of een pensioen om waardig van te kunnen leven’. Zij eisen per direct onder meer een verhoging van alle salarissen. Ook moeten er toeslagen komen voor werkzoekenden en jongeren die bezig zijn met een opleiding. De vakbonden willen verder dat het minimumloon wordt verhoogd naar minimaal 2000 euro per maand en ook de koopkracht van gepensioneerden stijgt.

Franse media berichten dat het moeilijk is om zicht te krijgen op de impact die de staking zal hebben. De Franse spoorwegmaatschappij SNCF verwacht dat in Parijs tussen de 33 en 90 procent van de treinen en metro’s zal rijden. Op verschillende trajecten moeten reizigers rekening houden met forse vertragingen.

Scholen

Omdat verwacht wordt dat ook docenten donderdag massaal gaan staken, houden veel scholen rekening met sluitingen. Twee weken geleden moesten veel Franse scholen de deuren ook sluiten vanwege stakend onderwijspersoneel. Het ging de docenten toen om het ‘chaotische’ coronabeleid van de regering.

Door het hele land wordt donderdag door de stakende werknemers gedemonstreerd. De grootste demonstratie begint om 11.30 uur in Parijs, maar ook in steden als Bordeaux, Dijon, Montpellier, Nantes en Nice staan demonstraties gepland.