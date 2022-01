Aandacht bij cijfers Apple naar verkopen en chiptekorten

Techconcern Apple opent donderdag de boeken over het feestdagenkwartaal. Traditiegetrouw is dat eerste kwartaal van het gebroken boekjaar dat Apple hanteert de periode waarin het bedrijf de meeste apparaten als iPhones en iPads aan de man brengt. Het chiptekort zet mogelijk wel een rem op de verdere groei van Apple, dat de afgelopen tijd profiteerde van veel vraag naar nieuwe apparaten vanwege thuiswerken.

Vorig boekjaar kwam Apple in het feestdagenkwartaal tot een omzet van ruim 111 miljard dollar met haast 29 miljard dollar aan winst. Dat was toen een record en de omzet werd extra gestuwd omdat de nieuwe iPhones in 2020 vanwege corona niet in september, maar pas in oktober werden gepresenteerd.

Daarbij komt nog dat Apple in de vorige periode aangaf 6 miljard dollar minder te hebben verdiend dan had gekund door de chiptekorten. Het was de eerste keer dat Apple daar naar verwees, maar topman Tim Cook gaf meteen aan dat die tekorten ook in het feestdagenkwartaal zouden kunnen meespelen. Dat was de afgelopen tijd te merken, want onder meer voor de Apple Watch, de iPhone en de nieuwe MacBook Pro-laptops moesten kopers geregeld geduld oefenen.

Toch verwacht Cook nog wel een groei van de omzet. Analisten op Wall Street verwachten dat ook en komen in doorsnee uit op een omzet van ruim 118 miljard dollar. Ze wijzen daarbij op grote aantallen nieuwe iPhones die Apple naar verwachting wist te verkopen, met schattingen tussen de 82 en 88 miljoen smartphones.

Ook voor de dienstentak wordt weer meer omzet verwacht. Apple biedt steeds meer abonnementsdiensten aan, zoals een fitnessdienst, en breidt Apple Pay nog altijd verder uit naar landen in bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Tegelijkertijd krijgt het bedrijf steeds meer tegenwind met de manier waarop het de App Store bestiert. Vooral het verplichte gebruik van Apples betalingssysteem en de commissie die Apple rekent worden in veel landen als mogelijk monopolistisch gedrag onderzocht.

Zo moest Apple in Nederland voor datingapps al de mogelijkheid bieden om andere betalingssystemen te gebruiken. Ook in Zuid-Korea moest Apple, net als Google, aanpassingen doorvoeren. In de Verenigde Staten springt een rechtszaak tegen Epic Games in het oog, die Apple grotendeels won maar waar een hoger beroep komt. Ook wordt in de Amerikaanse politiek gesproken over een wet waarmee de grote techconcerns kunnen worden aangepakt en mogelijk zelfs worden opgebroken.