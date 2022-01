Vrijwel heel Europa donkerrood, omikrongolf zwelt nog steeds aan

De omikronvariant van het coronavirus blijft zich razendsnel verspreiden door Europa, het aantal besmettingen loopt overal fors op. Dat is donderdag ook te zien op de nieuwe coronakaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Vrijwel alle regio’s staan dan op donkerrood, het hoogste waarschuwingsniveau. Mogelijk blijft een enkele regio nog net een treetje lager steken, op rood. Het is nog nooit gebeurd dat alle streken op het hoogst mogelijke niveau stonden.

De coronakaart bestaat uit 211 regio’s in dertig aangesloten landen. Behalve Nederland zijn dat de 26 andere EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Landen als Groot-Brittannië, Zwitserland, Rusland en Turkije doen niet mee. In de afgelopen week stonden 196 regio’s op donkerrood. Vijftien regio’s in Roemenië, Polen en Hongarije kwamen uit op rood.

Nederland kleurt donderdag in elk geval weer volledig donkerrood, voor de elfde week op rij. De provincie Noord-Holland is weer de grootste brandhaard. In de afgelopen twee weken zijn daar bijna 119.000 inwoners positief getest. Omgerekend komt dat neer op zo’n 4126 gevallen op elke 100.000 mensen. Dat is bijna 35 procent hoger dan bij het overzicht van vorige week. In Amsterdam is ongeveer een op elke twintig inwoners momenteel besmet.

Na Noord-Holland volgt de provincie Utrecht. Daar zijn in de afgelopen twee weken 3639 op elke 100.000 inwoners positief getest. Daarna komen Zuid-Holland (3497), Zeeland (3138), Overijssel (3014), Noord-Brabant (2885), Flevoland (2840), Groningen (2595), Gelderland (2567), Limburg (2108), Drenthe (2068) en Friesland (2013). Voor het eerst komen alle twaalf provincies uit boven de grens van 2000 per 100.000, oftewel 2 procent van alle inwoners. Zeeland is de snelste stijger onder de provincies. Het aantal positieve tests ligt ruim 65 procent hoger dan bij de kaart van vorige week.

Vergeleken met andere landen is Nederland echter een middenmoter. Spanje, Portugal, Frankrijk en Denemarken hebben de hoogste besmettingscijfers. Het Portugese eiland Madeira vestigde vorige week een Europees record. Op elke 23 eilandbewoners bleken twee besmet.

Het ECDC berekent de kaart op basis van het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. Voor de nieuwe kaart is dat de periode van maandag 10 tot en met zondag 23 januari. De coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.