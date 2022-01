Moderna begint klinische proeven boosterprik tegen omikronvariant

Moderna begint met klinische proeven van een vaccinatie die specifiek is ontwikkeld om bescherming te bieden tegen de omikronvariant van het coronavirus. Zeshonderd volwassenen zijn bij de proeven betrokken, die uit moeten wijzen of deze derde of vierde prik betere bescherming biedt tegen omikron.

De huidige boosterprik van Moderna, die naast het vaccin van Pfizer en BioNTech ook in Nederland wordt gebruikt, werkt ook nog goed tegen de omikronvariant. Twintig proefpersonen kregen ruim een halfjaar geleden een boosterprik met het middel om de werking te zien. Dit kleinschalige onderzoek laat volgens de farmaceut zien dat de hoeveelheid antistoffen in het bloed zes maanden na de injectie zes keer zo laag is als 29 dagen na de injectie.

Hoewel dat een forse afname is, stelt Moderna-topman Stéphane Bancel woensdag dat het ‘geruststellend’ is dat er zes maanden na de injectie nog altijd antistoffen worden waargenomen. De klinische proeven moeten uitwijzen of het nieuwe vaccin beter kan beschermen tegen omikron. Dit is volgens Bancel nodig vanwege de ‘langetermijndreiging van de variant’.

Pfizer en BioNTech hopen ook spoedig te kunnen beginnen met klinische proeven voor een vaccin dat speciaal tegen de omikronvariant is ontwikkeld. Ook AstraZeneca werkt samen met de universiteit van Oxford aan de productie van een vaccin tegen deze variant.