Queen wil schilderijen Cuyp bijtijds terug wegens jubileum

Het Dordrechts Museum kan de tot de lockdown goedbezochte expositie In het licht van Cuyp met twee maanden verlengen, ondanks de vele bruiklenen. De meeste mochten langer blijven van de eigenaren. Slechts vijf moesten er terug, al kunnen ze wel worden vervangen door andere topstukken. De Britse koningin Elizabeth leende twee schilderijen van de hand van Aelbert Cuyp (1620-1691), maar wil ze wel bijtijds terug, volgens het museum wegens haar regeerjubileum. Dan moet Buckingham Palace tiptop in orde zijn.

Het gaat om Landschap met herders en reizigers bij avondlicht uit 1667 en De Veerboot uit 1650. Ze zijn nog in Dordrecht te zien tot en met de eerder afgesproken datum van 6 maart. De Queen bezit meerdere Cuyps, doordat haar verre familielid George IV er wel een dozijn wist te verzamelen. In de 18e eeuw en ook nog aan het begin van de 19e was een ware Cuyp-rage onder de Britse aristocratie, die viel voor het ‘gouden licht’ van de Hollandse meester. Er zijn meer werken van Cuyp in Groot-Brittannië beland dan er in Nederland zijn gebleven.

Schilderijen van Cuyp worden op de expo in Dordrecht gecombineerd met vaak niet eerder in Nederland getoonde werken van Britse kunstenaars die zich door de Dordtse meester lieten inspireren, zoals Thomas Gainsborough, John Constable en J.M.W. Turner. De bruiklenen komen uit Londen, Los Angeles, Houston, Boedapest, Keulen en Dublin. Er kwamen al 35.000 belangstellenden op af in de periode van 3 oktober tot en met 18 december, de laatste dag voor de lockdown.

In het licht van Cuyp. Aelbert Cuyp & Gainsborough - Constable - Turner zou eigenlijk 6 maart sluiten, maar blijft nu in principe open tot en met 8 mei.