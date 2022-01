Alle muziek van Neil Young van Spotify gehaald

De muziek van Neil Young wordt in de komende dagen van Spotify gehaald. De streamingdienst bevestigt dat dit is besloten op verzoek van de Canadese zanger, die bij Spotify zijn beklag deed over podcasts waarin desinformatie over het coronavirus wordt verspreid.

Het zou de 76-jarige Young gaan om een podcast van Joe Rogan, die exclusief via Spotify te beluisteren is. Rogan is een bekende presentator en zijn podcast The Joe Rogan Experience is met naar schatting 11 miljoen luisteraars per aflevering de meest beluisterde podcast ter wereld. Hij verspreidt regelmatig desinformatie over het coronavirus. In april vorig jaar riep hij gezonde, jonge mensen op om zich niet te laten vaccineren, recent sprak hij met de omstreden viroloog Robert Malone.

Young uitte zijn kritiek op de podcast in een open brief aan zijn management en Spotify. In de brief, die inmiddels offline is gehaald, schrijft de Canadees volgens Amerikaanse media dat de streamingdienst "potentieel dodelijke informatie helpt verspreiden" door de podcast van Rogan uit te zenden. "Ze kunnen kiezen tussen Rogan en Young, maar niet allebei", schrijft de zanger aan Spotify.

Een woordvoerder van Spotify vertelt aan The Washington Post dat het "alle audio van de wereld" beschikbaar maakt voor haar gebruikers. "Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee", legt de woordvoerder uit, die benadrukt dat het bedrijf balanceert "tussen veiligheid voor de luisteraars en vrijheid voor de makers".

"We hebben sinds het begin van de pandemie meer dan 20.000 podcastafleveringen verwijderd met betrekking tot Covid-19. We betreuren Neils beslissing om zijn muziek van Spotify te verwijderen maar hopen hem snel weer te mogen verwelkomen."