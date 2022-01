Ruim 43 miljoen boeken verkocht; online in lift, krimp bij papier

In 2021 zijn in ons land meer dan 43 miljoen boeken verkocht (alle talen samen, zowel fysiek als in e-vorm). Er ging voor een totaalbedrag van 647 miljoen euro van de hand. Dat becijferde de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). In 2020 werden er 41 miljoen boeken verkocht voor 597 miljoen.

De afzet groeide in 2021 met 5 procent en was daarmee de hoogste in tien jaar tijd. De omzet van de boekenmarkt groeide met 8 procent. De verkoop van kinderboeken en non-fictie steeg het sterkst.

De afzet steeg bij de handel online met 19 procent, de omzet groeide er met 21 procent. De fysieke handel liet echter een krimp van 7 procent zien in de afzet en een van 5 procent in de omzet.

‘De verplichte winkelsluiting de eerste maanden van 2021 en vlak voor kerst heeft er ingehakt’, aldus de CPNB. In vergelijking met 2019, toen er nog geen corona was, was de afzet in de fysieke boekwinkel vorig jaar 16 procent lager en de omzet 15 procent minder. ‘Toch is de consument loyaal aan de fysieke boekwinkel. Tussen de twee lockdowns in werden in 2021 méér boeken gekocht dan in dezelfde periode in 2019 en 2020.’

Niettemin is het online verkoopkanaal inmiddels goed voor 51 procent van de totale afzet en voor 58 procent van de omzet. Sinds 2020 levert de online route een merendeel van de totale omzet op.

De afzet van alleen Nederlandstalige boeken is met 1 procent gegroeid en de omzet met 6 procent. Fysieke winkels verkopen de meeste Nederlandstalige titels. De markt voor anderstalige boeken, vooral Engelse, groeide qua afzet met 28 procent en qua omzet met 23 procent.

CPNB-directeur Eveline Aendekerk is wel blij met de cijfers, maar ook bezorgd over bepaalde ontwikkelingen: ‘Onder die mooie groei zit de zorg van het kleiner wordend aandeel van oorspronkelijk Nederlandstalig en het afnemend marktaandeel van de fysieke boekhandel. Beide kunnen een bedreiging vormen voor het cultureel literaire klimaat in Nederland. Daar zullen we als collectief alert op moeten zijn.’

De bibliotheken leenden circa 38 miljoen papieren boeken en fysieke luisterboeken uit, een daling van 10 procent ten opzichte van vorig jaar. ‘Het is het tweede jaar op rij dat we door coronamaatregelen een flinke daling zien in het aantal fysieke uitleningen van fysieke materialen’, zegt de CPNB. In 2020 daalde de uitleningen ook al met een kwart.