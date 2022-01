Bloomberg: ECB wil van banken blootstelling aan Rusland weten

De Europese Centrale Bank (ECB) wil naar verluidt van Europese banken weten hoeveel geld ze uit hebben staan in Rusland. De stap van de Europese toezichthouder, waarover persbureau Bloomberg op basis van ingewijden over bericht, volgt op de oplopende spanningen rondom Oekraïne.

De ECB houdt direct toezicht op de grootste banken in de eurozone. De toezichthouder zou volgens de bronnen van de kredietverstrekkers willen weten hoe ze zouden omgaan met verschillende scenario’s, zoals zware sancties tegen Rusland. Een woordvoerder van de ECB weigerde commentaar te geven. De Britse krant Financial Times meldde eerder al dat een van de scenario’s die worden besproken is om Rusland uit te sluiten van het internationale bancaire betalingssysteem SWIFT.

De spanningen in de regio zijn opgelopen nu Rusland meer dan 100.000 troepen aan de grens met Oekraïne heeft gestationeerd. Russische functionarissen hebben herhaaldelijk gezegd dat ze niet van plan zijn het land binnen te vallen.

Verschillende internationale banken hebben hun activiteiten in Rusland de afgelopen jaren teruggeschroefd. Banken als Société Générale, UniCredit en Raiffeisen Bank behoren nog steeds tot de grootste Europese banken in het land, volgens gegevens van de Europese bankautoriteit EBA.