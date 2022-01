Kabinet met nachthoreca in gesprek over 1G

Het kabinet gaat in overleg met de nachthoreca om te kijken of ze geholpen zouden zijn met 1G-beleid. Dat heeft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers toegezegd tijdens het coronadebat. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken had gevraagd of de sector misschien weer zou kunnen heropenen als alle bezoekers zich laten testen voordat ze naar binnen gaan, al vindt ze de oplossing ‘niet ideaal’.

Horecabezoekers moeten momenteel een coronatoegangsbewijs laten zien op basis van 3G. Dat betekent dat ze moeten aantonen dat ze gevaccineerd, getest of genezen moeten zijn van corona. In de Kamer wordt ook gesproken over de mogelijkheid om 2G in te voeren, waardoor mensen die niet gevaccineerd of hersteld zijn niet meer naar binnen zouden kunnen. Bij 1G moet iedereen zich laten testen.

Eerder in het coronadebat kwam de mogelijkheid om op veel meer plekken te testen om de samenleving verder te kunnen heropenen ook al ter sprake. Heel brede inzet van coronatesten is volgens het kabinet niet mogelijk omdat daar onvoldoende testcapaciteit voor is in een ‘periode dat het op allerlei plekken al spaak loopt’, aldus Kuipers. Toch zegde hij naar aanleiding van Kuikens opmerking dat de nachthoreca al twee jaar bijna niets kan ondernemen toe met de sector in gesprek te gaan.