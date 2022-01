Washington en NAVO niet akkoord met veiligheidseisen Rusland

De Verenigde Staten en het NAVO-bondgenootschap gaan niet mee in de keiharde zogenoemde veiligheidseisen van Rusland. Moskou wil de garantie dat buurland Oekraïne geen lid mag worden van de NAVO. Ook moeten alle NAVO-troepen weg uit NAVO-lidstaten die ooit deel uitmaakten van het communistische Oostblok. Maar Washington en de westerse militaire alliantie hebben Rusland laten weten dat ze daar niets voor voelen, melden diplomaten.

Oekraïne heeft het recht zelf zijn bondgenoten te kiezen, benadrukte de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken. Wel zei hij open te staan voor dialoog met Moskou.

De reactie van Washington biedt een serieuze diplomatieke weg, aldus Blinken. Volgens hem hebben de Amerikanen goed gekeken naar de Russische zorgen. Hij wil verder niets kwijt over de precieze inhoud van het Amerikaanse antwoord, dat door de Amerikaanse ambassadeur in Moskou werd overgebracht. Het is aan de Russen te besluiten hoe ze reageren, aldus Blinken.

De Amerikanen vrezen een Russische inval in Oekraïne. De opbouw van Russische troepen aan de Oekraïense grens wordt gezien als een middel om de druk op te voeren op de VS en de NAVO.