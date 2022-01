VVD en D66 botsen over terughalen IS-vrouwen uit Syrië

Coalitiepartijen VVD en D66 zijn in de Tweede Kamer in botsing gekomen over het terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen uit Syrië. Hanneke van der Werf (D66) vroeg het kabinet om te kijken of met andere landen geprobeerd kan worden om ze te repatriëren. Dat schoot VVD'er Ingrid Michon-Derkzen in het verkeerde keelgat.

"Dit lees ik niet terug in het regeerakkoord", zei de VVD'er. "Ik kan me voorstellen dat de minister hier niet op ingaat." Ze voegde eraan toe dat de reactie van coalitiegenoot D66 haar zeer verbaasde. "Interessant dat de VVD zich opwerpt als woordvoerder van de minister", reageerde Van der Werf hierop.

Beide partijen verschillen al lang over het terughalen van IS'ers en hun kinderen. In het coalitieakkoord is afgesproken de lijn van het vorige kabinet voort te zetten. Dat betekent dat uitreizigers niet actief zullen worden opgehaald uit kampen in Syrië, tenzij dat door de rechter is opgedragen. In heel specifieke gevallen kunnen IS-kinderen worden opgehaald.

Radicaliseren

Volgens D66 is het nodig om de kinderen op te halen omdat ze anders waarschijnlijk in de kampen zullen radicaliseren. De inlichtingendienst AIVD meldt dat veertig volwassen jihadisten en zeventig minderjarigen in detentie- of opvangkampen van Koerden in Syrië verblijven. Uitreizigers moeten worden opgehaald om te voorkomen dat ze hun straf ontlopen en onder de radar naar Nederland komen, vindt D66.

Het kabinet zet in op berechting in de regio. Dat blijkt echter heel lastig. Het kabinet moet van een rechter vijf IS-vrouwen ophalen in Syrië omdat anders de strafzaak tegen hen wordt beëindigd. Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) wilde in verband met de veiligheid over het ophalen van deze vrouwen niets zeggen.