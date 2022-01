Loket voor loonsteun NOW opent 14 februari

Werknemers die in het eerste kwartaal van 2022 te maken hebben met flink omzetverlies door de coronamaatregelen, kunnen vanaf 14 februari weer aankloppen bij uitkeringsorganisatie UWV voor loonsubsidie. Deze regeling, NOW genaamd, is al vanaf het begin van de crisis een belangrijk onderdeel van de economische steunpakketten van het kabinet.