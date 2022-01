Restaurantsites zien enorme piek in aantal reserveringen

Het aantal Nederlanders dat dinsdag een tafeltje heeft gereserveerd in een restaurant is ‘enorm’ groot. Dat zeggen restaurantsites The Fork en Eet.nu. Het aantal boekingen is nog groter dan bij de heropening van de horeca vorig jaar mei. Dinsdag werd bekend dat restaurants hun deuren weer mogen openen na een periode van lockdownmaatregelen om coronabesmettingen te voorkomen.

The Fork zegt dat er een enorme piek zichtbaar was rond de coronapersconferentie van dinsdagavond waarin dat bekend werd gemaakt, tussen 18.00 uur en 20.00 uur. De meeste tafels worden geboekt in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht maar ook in Breda is het druk. De populairste dagen zijn komende zaterdag en zondag. ‘Het aantal boekingen is 25 procent hoger dan met kerst in 2019, voor de pandemie’, zegt een woordvoerster. Sommige restaurants hanteren al een wachtlijst.

‘Het is mega’, zegt mede-eigenaar Jeroen Wubbe van reserveringssite Eet.nu over het aantal boekingen via zijn website. Hij spreekt van twee keer zoveel reserveringen als bij de vorige heropening van de horeca. ‘Ongetwijfeld zullen er heel veel restaurants vol zitten de komende dagen’, aldus Wubbe. Volgens hem zijn veel zaken hun capaciteit nog aan het inschatten vanwege tekorten aan personeel.