Vorige week kwart van de boosterprikken gezet zonder afspraak

Voor ongeveer een kwart van alle boosterprikken die afgelopen week bij de GGD’en is gezet, was vooraf geen afspraak gemaakt. Dat laat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten.

Het aantal nieuwe boosterprikken dat nog wordt gezet daalt. Vorige week hebben iets meer dan 460.000 mensen zo’n inenting gekregen, het laagste aantal sinds het begin van de boosterprikcampagne in december. Voor deze week staan volgens het coronadashboard van de overheid iets meer dan 100.000 afspraken voor een oppepprik gepland. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er nog afspraken bij komen en omdat mensen de prik dus ook spontaan kunnen halen.

Volgens het coronadashboard van de Rijksoverheid had tot en met vorige week ruim 56 procent van de volwassenen die in aanmerking komt voor de boostervaccinatie de prik ook daadwerkelijk gehaald. Het gaat om in totaal 8,2 miljoen prikken, waarvan het grootste deel bij de GGD’en werd gezet.

Bij GGD-locaties door het hele land kunnen mensen die in aanmerking komen voor een oppepvaccinatie binnenlopen voor die prik. De GGD’en begonnen met het aanbieden van de zogenoemde vrije inloop omdat ze meer prikkers hadden dan dat er afspraken werden gemaakt.