Tegels en ereplaquette voor Marco Borsato bij GelreDome weg

Stadion GelreDome in Arnhem heeft woensdagochtend tegels met daarop de naam van zanger Marco Borsato en een ereplaquette aan de muur weg laten halen. Dat is volgens een woordvoerster gebeurd omdat Borsato beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover minderjarige kandidaten van The Voice. Borsato ontkent de beschuldigingen.

GelreDome heeft voor de hoofdingang een Walk of Fame. In het looppad naar de hoofdingang liggen tegels met daarop de naam van beroemde artiesten die in het GelreDome hebben gestaan. Artiesten als Lionel Richie, Madonna en Bruce Springsteen hebben er ook een tegel. Op de plek van de tegels voor Borsato zijn woensdag gewone klinkertjes neergelegd.

Ook een ereplaquette op de muur van het GelreDome is met zwart plastic afgeplakt. Die plaquette kreeg Borsato omdat hij 25 uitverkochte concerten in het stadion gaf. Borsato trad op bij de opening van het GelreDome en gaf de concertreeksen Symphonica in Rosso en Wit Licht.