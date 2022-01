Meer dan 58.000 positieve coronatests gemeld bij RIVM

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 58.666 coronagevallen geregistreerd. Maar het werkelijke aantal was hoger, want de achterstand bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is fors gestegen.

Woensdag is dag 700 van de coronacrisis in Nederland. Sinds het begin van de epidemie zijn er maar twee dagen geweest waarop nog meer positieve tests zijn gemeld. Afgelopen zondag en maandag registreerde het RIVM ongeveer 65.000 bevestigde besmettingen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 386.521 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 55.217 per dag. Dat is het hoogste niveau ooit. Het gemiddelde ligt 55 procent hoger dan een week geleden. Maar het werkelijke aantal was dus hoger. Met de nog niet geregistreerde gevallen erbij stijgt het aantal positieve tests tot boven de 400.000.

Meeste positieve tests in Amsterdam

Amsterdam telde 4889 positieve tests, Rotterdam 2643 en Den Haag 2322. Daarna volgen Utrecht (1380) en Eindhoven (1300). Alleen op Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog testte niemand positief.

Het aantal gemelde sterfgevallen is redelijk stabiel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat twaalf mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden, maar dat wil niet zeggen dat ze ook in de afgelopen dag zijn gestorven. De gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Bloemendaal hadden elk twee sterfgevallen. Verder overleden inwoners van Den Haag, Vlissingen, Vlaardingen, Ridderkerk, Midden-Delfland en Nunspeet. Gemiddeld waren er in de afgelopen week negen meldingen van sterfgevallen per dag.