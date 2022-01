Achterstand RIVM stijgt: 78.000 positieve coronatests niet gemeld

Het aantal positieve coronatests dat nog niet is geregistreerd, blijft snel oplopen. De achterstand bedraagt nu ongeveer 78.000 meldingen over de afgelopen negen dagen. Dat zijn er 18.000 meer dan op dinsdag, de grootste toename in een dag sinds het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de achterstand deelt.

De achterstand komt doordat veel mensen positief testen. Het lukt volgens het RIVM niet om die meldingen ‘vanuit de teststraten te verwerken in het systeem van de meldingsplichtige ziekten van de GGD en het doormelden aan het RIVM’.