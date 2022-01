Vraag naar personeel in horeca neemt toe door heropening

De vraag naar personeel in de horeca, zoals bartenders, koks, bediening en afwassers, neemt toe nu cafés en restaurants weer tot 22.00 uur open mogen gaan. Maar de grootste drukte bij die vraag wordt verwacht in het voorjaar als de terrassen weer openen en het toerisme op gang komt. Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende uitzendbureaus voor horecapersoneel.

Operationeel directeur Selma Rana van horeca-uitzendbureau Skanna merkt dat de vraag naar personeel is toegenomen door de heropening. ‘De horeca heeft de laatste tijd veel personeel moeten laten gaan, dus de vraag naar uitzendkrachten is groot.’ Ze zegt wel dat vanwege de horecasluitingen tijdens de coronapandemie de sector een onzekere bijbaan is geworden voor uitzendkrachten die daar voor langere tijd willen werken. Er zal tijd nodig zijn om het vertrouwen in werken in de horeca terug te winnen.

Teun ten Have van Horeca Uitzend Groep (HUG) ziet eveneens beweging in de vraag naar personeel, maar stelt dat er nog geen explosieve toename is. Volgens hem zijn veel horecaondernemers nog voorzichtig met het aannemen van extra mensen en proberen ze het voorlopig vooral met het bestaande personeelsbestand te doen. Als de festivals en andere evenementen weer op gang komen en de terrassen weer opengaan zal volgens hem de vraag heel sterk gaan toenemen. ‘Het zal dan een topjaar worden.’

Voorzichtigheid

Ook bij Jeff & Jill Horecapersoneel zien ze een grotere vraag. ‘Jazeker, we merken dat er meer vraag is. Onze bestaande klanten weten ons te vinden. We hebben een breed aanbod’, verklaart operationeel manager Marlito Castillo. Maar ook hij ziet nog wel enige voorzichtigheid bij horecaondernemers bij het inhuren van extra tijdelijke en ook vaste krachten. Castillo denkt eveneens dat in het voorjaar de behoefte aan extra handjes in de horeca sterk zal groeien.

Rik Donders van horeca-uitzendbureau DOEN zegt dat het nog niet echt storm loopt met de personeelsvraag, mede omdat februari doorgaans een vrij rustige maand is voor de horeca. Hij verwacht ook dat het in het voorjaar heel druk gaat worden. ‘Dan wordt het code zwart. Het is nu eigenlijk nog stilte voor de storm.’ Volgens hem is werken in de horeca vaak aantrekkelijker voor uitzendkrachten dan bijvoorbeeld werk in een magazijn of als fietskoerier.