Kabinet houdt Tata Steel aan beloftes over lagere uitstoot

Het kabinet houdt Tata Steel aan de belofte om de uitstoot van bepaalde kankerverwekkende stoffen (PAK’s) nog dit jaar te halveren. Ook nu onderzoek door het RIVM heeft uitgewezen dat het staalbedrijf in IJmuiden veel meer van deze stoffen uitstoot dan het zelf rapporteert, zegt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) in een debat met de Tweede Kamer.

Heijnen wil wel eerst onderzocht hebben hoe het komt dat de gemeten uitstoot zoveel afwijkt van wat het bedrijf zelf heeft berekend. Ook het RIVM heeft daar volgens haar geen verklaring voor. ‘Alle partijen zijn verrast door de grote verschillen.’ Maar zij maakt wel duidelijk dat de beloofde afname over de totale uitstoot moet gaan en niet alleen over wat het bedrijf zelf heeft gerapporteerd. ‘Wij gaan Tata niet op hun blauwe ogen geloven.’

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) zegt geschrokken te zijn van het RIVM-rapport. Zij begrijpt heel goed dat de uitkomsten de zorgen van omwonenden om hun gezondheid verder hebben vergroot. ‘Als je niet kan hardlopen omdat de wind verkeerd staat, dan zijn we toch echt in een verkeerd scenario beland.’

In gesprek

Adriaansens wil daar met Tata over in gesprek. Al is het volgens haar allereerst aan het bedrijf zelf om te onderzoeken of de plannen die het in december ontvouwde om schoner te gaan produceren, nog voldoen. De minister merkt daarbij op dat Tata ‘volledig gecommitteerd’ is om de uitstoot te verminderen. ‘En dat maakt waanzinnig veel uit.’

Niet alle partijen in de Tweede Kamer zijn overtuigd. D66-Kamerlid Kiki Hagen dringt aan op een ‘herijking’ van de verduurzamingsplannen van Tata Steel. PvdA-Kamerlid Joris Thijssen sluit zelfs niet uit dat het plan van aanpak helemaal de prullenmand in kan omdat het ‘zo lek als een mandje’ is en ‘misschien wel nergens meer over gaat’.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen dat het kabinet hard ingrijpt door een verouderde installatie op het Tata-terrein die verantwoordelijk is voor de meeste luchtvervuiling, zo snel mogelijk te sluiten. In de huidige plannen blijft die nog tot 2030 open.