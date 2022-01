Supermarkten beducht voor discussies over quarantaine

Supermarkten twijfelen of de versoepelde quarantaineregels roosterproblemen snel oplossen. Werknemers met essentiële taken zijn voortaan niet meer verplicht om in quarantaine te gaan na contact met iemand die een coronabesmetting heeft, mits ze klachtenvrij te zijn. Maar werkgevers moeten daarvoor wel met ondernemingsraden of personeelsvertegenwoordigers onderhandelen welke bedrijfsprocessen essentieel zijn, wat extra tijd kost.

‘Ik hoop niet dat dit tot onnodige vertraging leidt’, zegt directeur Marc Jansen van brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Hij ziet het liefst dat supermarkten zo snel mogelijk een deel van de medewerkers kunnen inzetten die onder de oude regels in quarantaine moesten. Supermarkten waarschuwden vorige week voor lege schappen door massale uitval van personeel wegens coronabesmettingen of quarantaine.

Het CBL is onder de streep blij met de versoepeling van de quarantaineregels. ‘Maar ideaal was een beperkte lijst met cruciale beroepen, met naast supermarkten bijvoorbeeld ook de zorg of vuilnisophalers. Nu is dat losgelaten, en daarmee wordt het nu een individuele discussie tussen werkgever en werknemer.’

Arbeidsmarkt

Supermarkten en andere winkels mogen, als de lokale regels voor winkeltijden het toestaan, weer tot 22.00 uur open. Volgens het CBL is het nog maar de vraag of alle supermarktfilialen die het mogen ook tot dat tijdstip open willen. Daar is namelijk ook voldoende personeel voor nodig.

‘De arbeidsmarkt is hartstikke krap’, zegt Jansen ‘En ook de concurrentie van de overheid is enorm geweest met GGD’s die torenhoge vergoedingen bieden. Ik snap het dat je daarvoor kiest als student wanneer je voor het dubbele salaris telefoontjes kunt plegen.’

Maatwerk

Ook bij non-foodwinkels is het passen en meten om volledig open te kunnen, zegt voorzitter Eus Peters van branchevereniging Raad Nederlandse Detailhandel. Dat werkgevers in overleg moeten met personeel over het quarantainebeleid kan volgens hem een knelpunt worden. ‘Een generieke maatregel was me liever geweest. Maar we moeten het hiermee doen. Dat wordt maatwerk wat veel onderhandelingen vergt.’

Peters sluit niet uit dat winkeliers gaan werken met een ‘rompbezetting’ of schuiven met openingstijden. Maar zelfs als de roosters voor de winkels zelf rond zijn, blijft het afwachten of toeleveranciers en distributeurs genoeg chauffeurs hebben om spullen te leveren. ‘Tot vandaag zijn we verdomd goed geweest om het aan de achterkant in te passen. Maar nu blijft het echt een grote logistieke puzzel. Planners maken overuren om roosters rond te krijgen.’