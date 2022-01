Succession en Dune leveren HBO Max veel nieuwe abonnees op

Streamingvideodienst HBO Max en betaaltv-zender HBO hebben in het afgelopen kwartaal 4,4 miljoen nieuwe abonnees aangetrokken. Het nieuwe seizoen van de serie Succession en de films Dune en The Matrix Resurrections waren grote trekkers voor de dienst die onderdeel is van telecom- en entertainmentconcern AT&T.

HBO Max is een van de concurrenten van Netflix, net als bijvoorbeeld Disney+, Apple TV+ en Amazon Prime Video. Netflix bond in het slotkwartaal van 2021 ruim 8 miljoen nieuwe abonnees aan zich, maar is in veel meer landen beschikbaar dan HBO Max.

De omzet bij bedrijfsonderdeel Warner Media, waar HBO en HBO Max onderdeel van uitmaken, ging met ruim 15 procent omhoog en was goed voor circa een kwart van de totale omzet van het concern. Dat zorgde voor wat compensatie bij de mobiele telefonie van AT&T, waar het aantal nieuwe abonnees minder hard toenam dan verwacht. Concurrent Verizon deed het in de periode juist beter dan verwacht.

In het vierde kwartaal kwam de omzet van heel AT&T uit op 41 miljard dollar, omgerekend 36,3 miljard euro. Dat is 10 procent minder dan in dezelfde periode in 2020. Onder de streep hield het bedrijf een winst van 5 miljard dollar over, tegen een verlies van 13,9 miljard dollar een jaar eerder.

AT&T is op telefoniegebied in een felle concurrentiestrijd verwikkeld met Verizon en T-Mobile terwijl de drie bedrijven hun 5G-netwerk door de hele Verenigde Staten uitrollen. Daar is veel geld mee gemoeid. AT&T denkt daar dit jaar zo’n 20 miljard dollar aan uit te geven.