Duitse regering verlaagt groeiprognose 2022 door viruszorgen

De Duitse regering heeft de prognose voor de economische groei dit jaar verlaagd vanwege de zorgen over de aanhoudende snelle opmars van de omikronvariant in het land. Ondanks de verlaging blijft de groei van de grootste economie van Europa volgens de regering wel ‘robuust’ en zal de economie dit jaar terugkeren naar de omvang van voor de coronapandemie.

Het Duitse ministerie van Economische Zaken gaat er nu van uit dat het bruto binnenlands product in 2022 met 3,6 procent zal stijgen. Eind oktober hield de regering nog rekening met een groei van 4,1 procent in het nieuwe jaar. De vooruitzichten zijn sindsdien vertroebeld door de nieuwe golf van coronabesmettingen die wordt veroorzaakt door de zeer besmettelijke omikronvariant.

In 2021 groeide de Duitse economie met 2,7 procent, volgens voorlopige cijfers. De groeimotor van Europa herstelde daarmee van een economische neergang van 4,6 procent in 2020, die werd veroorzaakt door de wereldwijde lockdowns vanwege de coronapandemie.

‘De gevolgen van de coronapandemie zijn nog steeds merkbaar en veel bedrijven hebben er nog steeds moeite mee’, zei de Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck in een verklaring. Het Duitse statistiekbureau verwacht dat de productie van het land in het laatste kwartaal van 2021 met 0,5 tot 1 procent is gedaald.

Ook voor het eerste kwartaal zijn de prognoses zwak, waarmee de kans op een zogeheten technische recessie in Duitsland groter is geworden. Daarvan is sprake bij twee kwartalen met economische krimp op rij. Economen verwachten echter dat de recessie mild zal zijn en zal worden gevolgd door een sterk herstel in het voorjaar.