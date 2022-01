Minister Wiersma: scholier mag naar open dag, maar wel alleen

Leerlingen die in groep 8 zitten, mogen straks naar open dagen van middelbare scholen, heeft onderwijsminister Dennis Wiersma gezegd in de Tweede Kamer. Maar ze moeten in de meeste gevallen wel alleen: volwassenen mogen in principe niet mee de school in. ‘Er gelden strikte aanvullende richtlijnen’ wegens het coronavirus, waarschuwt de bewindsman.