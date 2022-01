Eva Jinek bovenaan de Bestseller 60 met Droom groot

Dat betekent dat de nummer 1 van vorige week, Het aanzien van 2021 van Han van Bree, deze week is gezakt. De terugblik op het afgelopen jaar is nu terug te vinden op de derde plaats, vlak achter het prentenboek De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy. Vorige week bezette die titel ook al de tweede plaats.

Nieuw in de top tien deze week is Rosemary Sullivan met haar boek Het verraad van Anne Frank. Deze titel komt geheel nieuw binnen op plaats vier. Claudia de Breij is met haar boek over prinses Amalia ten opzichte van vorige week weer een plekje gestegen naar de achtste plaats.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (15) Eva Jinek - Droom groot

2. (2) Charlie Mackesy - De jongen, de mol, de vos en het paard

3. (1) Han van Bree - Het aanzien van 2021

4. (-) Rosemary Sullivan - Het verraad van Anne Frank

5. (4) Hanya Yanagihara - Naar het paradijs

6. (3) Dai Carter - Nu of nooit

7. (36) James Norbury - Grote Panda & Kleine Draak

8. (9) Claudia de Breij - Amalia

9. (7) Lale Gül - Ik ga leven

10. (11) Annejet van der Zijl - Fortuna’s kinderen