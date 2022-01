Reiziger met booster uit zeerhoogrisicogebied niet in quarantaine

Reizigers uit zeerhoogrisicogebieden die een booster hebben gehad, hoeven vanaf volgende week woensdag niet meer in quarantaine. Dat heeft het kabinet aan de Tweede Kamer laten weten. Reizigers uit deze landen moeten nu nog tien dagen verplicht in quarantaine.

Het kabinet kondigde bijna twee weken geleden al aan dat mensen in Nederland die minimaal een week geleden een booster hebben gehad niet meer in quarantaine hoeven na contact met een besmet persoon, mits ze geen klachten hebben. De regel gaat nu ook vanaf 2 februari gelden voor reizigers uit zeerhoogrisicolanden.

Er staan meer dan dertig landen en gebieden op de lijst van zeerhoogrisicolanden. Het gaat onder meer om de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Australië, Israël en landen in zuidelijk Afrika.

Luchtvaartmaatschappij KLM is blij met het besluit. ‘Goed dat het kabinet heeft besloten dat reizigers met een boosterprik uit een zeerhoogrisicogebied ook in Nederland niet in quarantaine hoeven bij aankomst. Hierdoor kunnen we weer makkelijker reizigers vanuit bijvoorbeeld de VS welkom heten.’