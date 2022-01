Oostenrijk beëindigt maandenlange lockdown voor ongevaccineerden

Oostenrijk maakt maandag na ruim twee maanden een einde aan de lockdown voor mensen die niet zijn gevaccineerd tegen Covid-19. Dat is volgens de regering mogelijk nu de druk op de ziekenhuizen is afgenomen.

De coronamaatregel werd halverwege november ingevoerd. Sindsdien mochten ongevaccineerden alleen naar buiten voor bijvoorbeeld boodschappen, sport, werk of bezoek aan een arts.

De lockdown kwam na een flinke toename van het aantal coronabesmettingen. De rest van de bevolking moest later ook in lockdown, maar slechts enkele weken. Van de mensen die in Oostenrijk in aanmerking komen voor vaccinatie, heeft een op de vijf nog geen enkele coronavaccinatie gehad.

Door de strenge regels daalde het aantal besmettingen, maar mede door de omikronvariant van het coronavirus is sinds begin januari weer sprake van een stijging. De Oostenrijkse autoriteiten denken dat de piek van de huidige besmettingsgolf ergens in de komende twee weken zal zijn.