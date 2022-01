Bentley investeert miljarden in Britse productie elektrische auto

De Britse fabrikant van luxevoertuigen Bentley Motors zal zijn eerste volledig elektrische auto in het Verenigd Koninkrijk gaan produceren. Het plan is onderdeel van een investering van 2,5 miljard pond (3 miljard euro) om de overstap te maken van zijn 12-cilinder verbrandingsmotoren naar elektrische aandrijvingen.

Het Duitse autoconcern Volkswagen, de eigenaar van Bentley, verklaarde in het komende decennium de Bentley-fabriek in het Engelse Crewe te moderniseren. De beslissing zorgt voor opluchting bij de 4000 werknemers van de fabriek en de Britse regering, die zich heeft ingezet om de fabriek te behouden. De productielocatie werd bedreigd door het vertrek van de Britten uit de Europese Unie en de steeds snellere verschuiving van benzinemotoren naar elektrische modellen.

De milieuvriendelijkere fabriek in Crewe zal in 2025 beginnen met de productie van de eerste elektrische auto van het merk. Het bedrijf heeft al plug-in hybride varianten van zijn Bentayga SUV en de Flying Spur sedan geïntroduceerd.

Bentley is van plan om tegen 2026 alleen plug-in hybrides en elektrische auto’s aan te bieden. Tegen het einde van het decennium zal het bedrijf overschakelen naar volledig elektrisch aangedreven voertuigen.

De Italiaanse fabrikant van luxesportwagens Lamborghini, die eveneens in handen is van Volkswagen, heeft 1,5 miljard euro uitgetrokken voor de overstap naar plug-in hybrides en is van plan om in de tweede helft van het decennium een volledig elektrisch aangedreven model aan te bieden.