ECB-lid waarschuwt voor economische impact van conflict Oekraïne

Het hoofd van de centrale bank van Litouwen waarschuwt voor zware economische gevolgen voor Europa als het conflict tussen Rusland en het Westen over Oekraïne escaleert. Gediminas Šimkus, die vanuit zijn functie ook in de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) zit, vraagt politici daarom zich meer in te spannen om verdere escalatie te voorkomen.