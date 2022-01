Duitsland rapporteert recordaantal coronabesmettingen

Duitsland meldt woensdag 164.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Nog niet eerder werden er in het land zo veel gevallen binnen 24 uur geregistreerd. Het record komt op de dag waarop het parlement in debat gaat over een algemene vaccinatieplicht.

Het aantal besmettingen in Duitsland is de afgelopen maand explosief toegenomen door de extra besmettelijke omikronvariant van het coronavirus. Woensdag werden ook 166 nieuwe sterfgevallen genoteerd, waarmee het officiële dodental steeg naar 117.126.

Bijna 74 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd, ruim 51 procent heeft ook al een boostershot gehad. De Duitse vaccinatiegraad is lager dan in landen zoals Frankrijk en Italië, maar ligt wel boven die van de Europese Unie. In de EU is bijna 70 procent van de bevolking volledig ingeënt.

Vaccinatieplicht

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz wil een algemene vaccinatieplicht invoeren. ‘Ik ben er nu van overtuigd dat we zonder vaccinatieplicht de vaccinatiegraad niet op het niveau kunnen krijgen dat nodig is om uit de pandemie te komen’, zei hij afgelopen week. Het parlement zal besluiten of die vaccinatieplicht er ook daadwerkelijk komt.

Tienduizenden Duitsers gingen maandag de straat op om te protesteren tegen coronamaatregelen en een mogelijke vaccinatieplicht voor alle inwoners. Tegenstanders stellen onder meer dat verplichte vaccinatie in strijd is met de grondwet.