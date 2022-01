Amerikaanse overheid verwacht dat chiptekort aanhoudt

De enquête onder 150 bedrijven in de toeleveringsketen van chips, die afgelopen herfst werd gehouden, bevestigde volgens het ministerie dat er ‘een aanzienlijke, aanhoudende mismatch is in de vraag en het aanbod van chips’. Ook denken de bedrijven dat het probleem niet zal verdwijnen in de komende zes maanden. Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door beperkingen in de productiecapaciteit van wafers, de dunne plakken materiaal waarvan uiteindelijk halfgeleiders worden gemaakt.

Het ministerie vroeg bedrijven in september om vragenlijsten in te vullen om zo meer informatie te krijgen over het tekort. Hoewel het verzoek vrijwillig was, waarschuwde minister van Economische Zaken Gina Raimondo wel dat ze buitenlandse chipbedrijven met Amerikaanse activiteiten zou kunnen dwingen om de vragen te beantwoorden.

Enquête

Het verzoek van Washington leidde tot kritiek in Taiwan en Zuid-Korea, waar werd gevreesd dat bedrijven handelsgeheimen zouden moeten overhandigen. Minister Raimondo verklaarde onlangs dat ze heeft gesproken met ‘alle topbestuurders in de toeleveringsketen’, waaronder die van het Zuid-Koreaanse Samsung en het Taiwanese TSMC. Het ministerie zei ook dat het de bevindingen van het onderzoek heeft gedeeld met buitenlandse regeringen.

De enquête bevat volgens Raimondo ‘weinig goed nieuws’. ‘De vraag naar chips is hoog en wordt steeds hoger’, zei de minister, die daarbij aangaf dat de vraag naar chips nu ongeveer 20 procent boven het niveau van 2019 ligt.

Hoge prijzen

Het onderzoek heeft verder geen bewijs van hamsteren van chips aan het licht gebracht. Wel doet het ministerie nader onderzoek naar een aantal ongewoon hoge prijzen, die zijn waargenomen bij sommige chips die worden gebruikt door autofabrikanten en fabrikanten van medische apparatuur.

Ook is de gemiddelde voorraad van belangrijke chips gedaald van veertig dagen in 2019 tot minder dan vijf dagen in 2021. ‘Vijf dagen aan inventaris geeft geen ruimte voor fouten. Dat toont aan hoe kwetsbaar deze toeleveringsketen is’, aldus Raimondo.

President Joe Biden heeft er bij het Congres op aangedrongen om meer financiële middelen goed te keuren om de chipproductie in de Verenigde Staten te stimuleren. Het chiptekort zorgt in tal van sectoren voor productieproblemen.