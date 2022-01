Apothekers bezorgd over aanhoudende tekorten geneesmiddelen

Apothekersvereniging KNMP maakt zich ‘ernstig zorgen’ over de aanhoudende geneesmiddelentekorten in Nederland. ‘Voor het derde jaar op rij zijn meer dan duizend tekorten genoteerd. Hoewel er sprake is van een afname ten opzichte van een jaar eerder, ervaren wij dit niet zo aan de balie’, meldt de organisatie.